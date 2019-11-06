Полмиллиарда за электроэнергию: долги предприятий ЖКХ ХМАО — Югры перед АО «Газпром энергосбыт Тюмень» приблизились к критической отметке

Общий долг за потребленную электроэнергию со стороны предприятий коммунальной сферы ХМАО — Югры на 28 октября 2019 года составил 490,3 млн руб., в том числе просроченная дебиторская задолженность — 406,7 млн руб.



Критическая ситуация складывается сразу в нескольких муниципальных образованиях округа, в которых работают крупнейшие дебиторы АО «Газпром энергосбыт Тюмень» — организации, которые предоставляют жителям коммунальные услуги, занимаются их тепло- и водоснабжением.

В первую очередь это г. Нягань: задолженность местных коммунальщиков перед поставщиком энергоресурса подошла к отметке 124,7 млн руб., причем большая часть этой суммы, а именно 114 млн руб. приходится на АО «Няганские энергетические ресурсы» (АО «НЭРС»). В январе 2019 года компания имела перед энергетиками долг в размере 42,6 млн руб., за девять месяцев эта сумма увеличилась на 71,4 млн руб. Предприятие неизменно входит в антирейтинги, которые составляют энергетики, запущенная процедура банкротства может привести к значительным негативным последствиям не только для дебитора, но и для местного населения.

Дальнейшее вероятное развитие ситуации в г. Нягани можно проследить на примере Советского района, где долги коммунальных предприятий уже открыли перед жителями перспективу перебоев с поставкой жизненно необходимых ресурсов перед наступлением зимнего периода. Всего неплатежи двух крупнейших дебиторов АО «Газпром энергосбыт Тюмень» составили 80,3 млн руб. Задолженность АО «Генерация» по сравнению с январем 2019 года увеличилась в два раза и составила 25,7 млн руб. Большая же часть долга — 54,5 млн руб. — числится за ООО «Водоканал», которое не оплачивает поставленный энергоресурс в течение 21 месяца и уже было объявлено банкротом.

Не улучшается ситуация и в г. Югорске, где МУП «Югорскэнергогаз» ежегодно наращивает долги перед АО «Газпром энергосбыт Тюмень». Так, просроченная дебиторская задолженность увеличилась с начала года почти в 10 раз — с 4,4 млн руб. до 42,9 млн руб.

Проблемной точкой по-прежнему остается и г. Пыть-Ях: задолженность МУП «УГХ» м.о.г. Пыть-Ях составила 46,2 млн руб. (шесть периодов неоплаты).

Требует серьезного внимания властей ситуация в Октябрьском районе, где местные коммунальщики уже к началу 2019 года имели внушительный долг перед энергетиками и в течение следующих 10 месяцев увеличили его в два раза — до 22,7 млн руб. Всего в муниципальном образовании действуют 12 предприятий сферы ЖКХ, разными темпами наращивающие задолженность: крупнейшие дебиторы работают в городских поселениях Талинка, Приобье, сельском поселении Унъюган и других.

На качество жизни населения Кондинского района в ближайшее время может негативно повлиять неудовлетворительная платежная дисциплина местных коммунальных предприятий, в совокупности не заплативших 13,8 млн руб. за потребленную электроэнергию (из них долг в размере 9,5 млн руб. имеет ООО «Междуреченские коммунальные системы» — по сравнению с январем 2019 года он вырос в четыре раза).

Сложную ситуацию в Нижневартовском районе на сегодняшний день не решило банкротство одного из крупнейших дебиторов АО «Газпром энергосбыт Тюмень» — АО «Излучинское многопрофильное коммунальное хозяйство». Предприятие находится в стадии конкурсного производства и имеет долг в размере 16,3 млн руб., что составляет 12 месяцев неоплаты.

В перечне проблемных территорий, где коммунальные предприятия ежемесячно наращивают долги перед поставщиком электроэнергии, также находится Березовский район. Совокупная задолженность местных организаций ЖКХ превысила 5 млн руб. В частности, МУП «Теплосети Игрим», не имевшее долгов на начало года, накопило задолженность перед энергетиками в размере 4,1 млн руб. (семь месяцев неоплаты), а МУП ЖКХ г.п. Березово с января 2019 года увеличило задолженность в 14,5 раза — с 69,4 тыс. до 1,1 млн руб., что составляет восемь периодов неоплаты.

Соседний Белоярский район также стабильно попадает в списки аутсайдеров из-за проблем с платежами АО «ЮКЭК-Белоярский», которое в течение года наращивает долги перед поставщиком электроэнергии. Так, на сегодняшний день задолженность компании превысила 10,2 млн руб. (четыре месяца неоплаты).

Озвученные цифры не мешают практически всем названным должникам продолжать свою деятельность, исправно собирая с населения платежи за предоставляемые услуги, но при этом не оплачивая собственные счета за потребленную электроэнергию. АО «Газпром энергосбыт Тюмень» неоднократно обращалось к властям муниципальных образований с призывами обратить самое пристальное внимание на проблему неплатежей. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев местные администрации предпочитают не предпринимать решительных шагов для того, чтобы предотвратить негативное развитие событий, а вместо этого ожидают вмешательства окружных властей и выделения предприятиям ЖКХ субсидий на погашение долгов.

В 2018 году правительство ХМАО — Югры приняло решение об отказе выделения дотаций в отношении муниципалитетов, имеющих долги перед ресурсоснабжающими организациями. За 10 месяцев 2019 года ситуация с неплатежами только усугубилась, поставив на грань банкротства ряд предприятий, оказывающих коммунальные услуги населению. Непринятие действенных решений по наведению порядка в отрасли ЖКХ ХМАО — Югры делает заложником ситуации не только гарантирующего поставщика, но и население, что в условиях наступления суровой сибирской зимы может привести к самым негативным последствиям.