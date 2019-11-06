«Арбат традиционно популярен уже в силу своего расположения»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, сколько стоить снять жилье в популярных районах столицы.

Самая востребованная дорогая недвижимость в аренду в городе — на Арбате и в его окрестностях. Здесь сосредоточенно около 15% предложений с арендной ставкой больше 150 тыс. руб. в месяц. При этом средняя ставка в районе превышает отметку в 500 тыс. руб. Впрочем, несмотря на популярность этой локации, в Тверском и Пресненском районах арендовать жилье можно еще дороже — 620 тыс. и 570 тыс. руб. в месяц в среднем соответственно. Отчасти это объясняется тем, что большинство Арбатских вариантов — квартиры в старых, зачастую дореволюционных домах. Их арендовать дешевле, чем новостройки. Кроме того, в Пресненском районе уровень ставки задают апартаменты в небоскребах делового квартала «Москва-Сити».

Что касается Арбата, то он традиционно популярен уже в силу своего расположения. Жить здесь престижно: центр, богатая инфраструктура и высокая транспортная доступность. Рядом театры, клубы, рестораны, бизнес-центры, посольства. Соседи — известные люди из мира культуры, науки и бизнеса, а также много экспатов. 30% местных арендаторов — иностранцы. Хотя в среднем по столице их доля не превышает 20%.

Самое дорогое предложение в аренду в районе Арбата сегодня, по данным компании Knight Frank, — это 700 тыс. руб. в месяц за четырехкомнатную квартира на 3 этаже 16-этажного дома с общей площадью 200 кв. м. В стоимости аренды учтено машино-место в подземном паркинге. Но чаще клиенты брокеров все же запрашивают квартиры поменьше и подешевле. Самые популярные — с тремя спальнями площадью от 160 до 200 кв. м и с бюджетом до 400 тыс. руб. в месяц.