Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, какие блюда готовят из растения.

Сегодняшний вояж, назовем «За всю хурму!» Когда первооткрыватели Северной Америки отведали загадочной ягоды (а хурма — это ягода), они плевались, ругались и морщились. «Отрава»,— таков был вердикт пионэров, вынесенный с трудом, так как незрелый плод связал всю ротовую полость. Интересно, что своим триумфом в западном мире, хурма обязана тоже Соединенным Штатам. Настоящий бум ее потребления произошел благодаря американскому адмиралу Мэтью Перри, который вернулся из Японии с хурмой особенного сорта — нежной, шелковистой, сладкой. «Вау!»,— сказали американцы. Примерно в тоже время ягоду оценили и в Европе. Было это чуть больше 100 лет назад.

Кстати, сортов хурмы насчитывается около тысячи. А родиной удивительного растения является Китай. Именно отсюда хурма начала свое путешествие по земному шару, и теперь где ее только не выращивают — от предгорий Гималаев до Крыма. Из нее делают патоку, сидр, пиво, вино. Незрелую, вяжущую хурму в Японии используют для приготовления саке, а жареные семена могут использоваться как заменитель кофе. О пользе ее можно говорить бесконечно. Вечная молодость и полное отсутствие перхоти. Примерно так. Рекомендуется настой из листьев хурмы добавлять в ванну. Вас кладут в нее глубоким старцем, а вылезаете оттуда жизнерадостным мальчуганом.

Если серьезно, весь разговор у меня сводится, как обычно, к еде. Мякоть неповторимо вкусна в салатах, ее часто смешивают с мороженым или йогуртом, используют в выпечке, желе, пудингах, муссах, делают мармелады и джемы. Но если вы не пробовали свинину или палтуса под соусом из хурмы, бог с вами, ешьте ее просто так. Сейчас самый сезон.