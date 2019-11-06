УФАС признало незаконным решение Смольного предоставить под застройку участки в устье реки Смоленки

Комиссия Санкт-Петербургского УФАС России на заседании в среду, 6 ноября, признала незаконным решение Смольного предоставить компании ООО «Новые территории девелопмент» участки под застройку в устье реки Смоленки на Васильевском острове без проведения торгов. Как сообщили в антимонопольной службе, таким образом городские власти нарушили ст. 15 Закона о защите конкуренции.

Также УФАС выявило, что, несмотря на цель стратегического инвестиционного проекта «Строительство сети гостиниц массового сегмента» ООО «НТД» строило отдельные объекты, которые будут собственностью дольщиков – физических и юридических лиц.

Предоставив без торгов земельные участки ООО «НТД», власти Петербурга, тем самым, создали дискриминационные условия доступа к государственному имуществу другим хозяйствующим субъектам (нарушение ст. 15 Закона о защите конкуренции), подчеркнули в антимонопольной службе.

Правительству Санкт-Петербурга выдано предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства путем отмены ранее принятых актов. Решение и предписание в полном объеме будет готово в течение 10 рабочих дней.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что решение об отмене строительства в устье реки Смоленки принял Городской суд Санкт-Петербурга.