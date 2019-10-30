Петербургский суд оставил без изменений решение об отмене строительства возле реки Смоленки

Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений решение Куйбышевского райсуда в иске об оспаривании разрешения на строительство апарт-отелей возле реки Смоленки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Иск к Службе государственного надзора и экспертизы Петербурга подали несколько градозащитников, он был удовлетворен районным судом в мае. Истцы в нем просили признать незаконными разрешения на строительство гостиницы по двум адресам: ул.Кораблестроителей, участок 1 (западнее пересечения с Новосмоленской набережной) и ул.Кораблестроителей, участок 2 (западнее пересечения с Новосмоленской набережной). Также заявители требовали от Госстройнадзора издать приказы о прекращении действия указанных разрешений на строительство.

Построить гостиницы планировало ООО «Специализированный застройщик "Новые территории Девелопмент"».