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Виктор Бабенко

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

«Единая Россия» выбрала замену свердловскому экс-депутату Владимиру Ильиных

Мандат в свердловском парламенте, освободившийся после сложения полномочий депутата Владимира Ильиных, получит Виктор Бабенко. Такое решение единогласно было принято на заседании президиума регионального политсовета партии «Единая Россия», сообщили в пресс-службе партии.

В конце октября были досрочно прекращены полномочия депутата Владимира Ильиных (он избирался по списку «Единой России»). Глава свердловского отделения партии Виктор Шептий уточнил, что решение регионального политсовета будет направлено на согласование в президиум генсовета партии в Москву.

Виктор Бабенко с 2004 по 2011 годы являлся депутатом Свердловской областной думы. С 2012 года занимает пост полномочного представителя губернатора и правительства в областном парламенте. Он является заместителем секретаря реготделения «Единой России» по работе со сторонниками партии.

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