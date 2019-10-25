Свердловский депутат Владимир Ильиных уходит из парламента

Законодательное собрание Свердловской области 29 октября досрочно прекратит полномочия депутата Владимира Ильиных. Этот вопрос внесен в повестку ближайшего заседания регионального парламента, ранее его рассмотрела мандатная комиссия. Как пояснил источник “Ъ-Урал”, знакомый с ситуацией, господин Ильиных уходит по собственному желанию на муниципальную службу.

Владимир Ильиных избирался в заксобрание по спискам партии «Единая Россия» от Краснотурьинской территориальной группы. Глава свердловского отделения партии Виктор Шептий уточнил, что решение о том, кто получит мандат вместо господина Ильиных, будет принято до 12 ноября.