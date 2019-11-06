Возвращение к труду Уровень травматизма на рабочих местах в регионе сократился более чем на 12%

В редакции «Комсомольской правды в Саратове» 6 ноября прошел круглый стол «Государственные услуги ФСС. Трудовая реабилитация пострадавших от несчастных случаев на производстве. Передовые подходы в профилактике производственного травматизма». Участники дискуссии обсудили реабилитационный менеджмент, комплексную реабилитацию и возвращение к труду пострадавших в результате несчастных случаев на производстве.



Управляющий Саратовским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Вадим Дубривный рассказал об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве. До 2000 года обязанности по возмещению вреда работникам, получившим травму, лежали на работодателе. Если предприятие ликвидировалось или менялся юридический статус, пострадавший мог остаться без положенных выплат. С 2000 года, после принятия 125-го Федерального закона, возмещение вреда пострадавшему на рабочем месте является обязанностью Фонда социального страхования РФ.

«Деятельность фонда направлена на сохранение трудовых ресурсов и здоровья граждан, на сокращение смертности и травматизма на производстве и профессиональных заболеваний. Все, кто работают по трудовым договорам, застрахованы в системе обязательного социального страхования. Если на производстве произойдет несчастный случай, фонд гарантирует помощь в виде компенсации части заработка и комплексной медицинской, социальной и профессиональной реабилитации»,— заявил Вадим Дубривный.

В 2019 году уровень травматизма на рабочих местах в Саратовской области сократился более чем на 12%, отметил спикер. С каждым годом работодатели все активнее используют средства обязательного страхования на проведение профилактических мероприятий, направленных на охрану труда.

«Мы все прекрасно понимаем, что разумнее и экономически эффективнее создавать безопасные условия для труда граждан, чем финансировать последствия несчастных случаев»,— объяснил Вадим Дубривный.

Начальник отдела страхования профессиональных рисков Саратовского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Евгения Пономарева отметила, что причинами несчастных случаев на рабочих местах чаще всего являются нарушения трудовой и производственной дисциплины, нарушения техники безопасности и человеческий фактор. Она рассказала, что в 2016 году в Саратовской области стартовал проект по организации комплексной реабилитации. Цель этого проекта — вернуть к труду и общественной жизни как можно большее число пострадавших на рабочих местах людей. Комплексная реабилитация включает в себя медицинскую, социальную и профессиональную. Медицинская реабилитация складывается из двух составляющих: ранней и поздней.

«Раннюю реабилитацию возглавляет реабилитационный менеджер. Он лично контактирует с пострадавшим, законными представителями, родственниками, медучреждениями, врачебной комиссией, центрами реабилитации и другими учреждениями. Менеджер сопровождает пострадавшего от момента травмы до его возвращения к труду. При утрате трудоспособности начинается поздняя медицинская реабилитация. Она предполагает помощь менеджера, лечащего врача, узкого медицинского специалиста, психолога»,— заявила Евгения Пономарева.

Обеспечение страхования включает в себя пособие по временной недееспособности. В случае стойкой утраты трудоспособности назначаются страховые выплаты пострадавшему или нетрудоспособным иждивенцам, детям или родителям в случае потери кормильца, сказала директор филиала № 9 Саратовского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Елена Антонова. Ежемесячные пособия выплачиваются работнику в течение всего периода стойкой утраты им профессиональной трудоспособности.