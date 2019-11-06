Суд вынес приговор виновным в гибели рабочих на пермском химзаводе «Азот»

Березниковский городской суд вынес приговор по делу о гибели троих рабочих филиала «Азот» ОХК «УралХим» при взрыве, произошедшем из-за нарушения техники безопасности. Приговором суда технологу и двоим начальникам смены назначено наказание по три года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Механик приговорен к двум с половиной годам лишения свободы условно.

Как установило следствие и суд, 6 мая 2019 года начальники смены и технолог дали указания рабочим разрезать сваркой емкость с остатками газа. При резке метала электропилой произошел взрыв, который разрушил крышку емкости, на которой находились рабочие. Все трое рабочих погибли.

Дмитрий Астахов, Пермь