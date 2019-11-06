Дело братоубийцы из Сочи и его сообщников передали в Краснодарский краевой суд

В Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу передано уголовное дело в отношении 38-летнего Антона Санникова, а также двух его сообщников, обвиняемых в убийстве 48-летнего бизнесмена из Сочи. Убитый был старшим братом Санникова. Фигурантам дела инкриминируется убийство мужчины (ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также кража денег погибшего (ч. 2 ст. 158 УК РФ) и угон его автомобиля (ч. 2 ст. 166 УК РФ). Санникову также предъявлено обвинение в уничтожении документов брата (ч. 1 ст. 325 УК РФ) и уничтожении его имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ).

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань” со ссылкой на СУ СКР по Краснодарскому краю, в октябре 2018 года Антон приехал из Москвы в гости к старшему брату в Сочи. Вместе они стали торговать горюче-смазочными материалами. Антон познакомился с двумя 28-летними мужчинами, которые также помогали его родственнику и жили у него.

У младшего Санникова созрел план на убийство брата и с помощью новых знакомых 13 декабря 2018 года они задушили мужчину, труп погрузили в машину и отвезли в Мацестинский лесопарк, где закопали. Обвиняемые похитили 50 тыс. руб. убитого, которые разделили между собой. Брат погибшего уничтожил принадлежащие родственнику документы и его мобильные телефоны. Автомобиль потерпевшего сбросили в овраг на Сухумском шоссе.

24 июля на обменном пункте станции Армавир-2 Антон Санников сбежал из под стражи между встречным караулом от СИЗО-2 и плановым караулом Управления по конвоированию краевого УФСИН «Краснодар-Адлер». 28 июля его задержали полицейские около Курганинского моста и доставили в следственный изолятор.

Как сообщили в прокуратуре Краснодарского края, Антон Санников признал вину в полном объеме и способствовал раскрытию преступления. Остальные обвиняемые вину не признали. В отношении всех троих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За наиболее тяжкое из совершенных преступлений им грозит до 20 лет лишения свободы, либо высшая мера наказания.

Дмитрий Михеенко