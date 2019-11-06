На ОЖД несколько поездов дальнего следования задержались в пути из-за непогоды

Неблагоприятные погодные условия, наблюдающиеся в регионах Северо-Запада вечером 5 ноября, стали причиной сбоя в движении поездов на Октябрьской железной дороге. На некоторых участках железной дороги в Ленобласти было зафиксировано обледенение контактного провода и токоприемников подвижного состава.

Поезда отстали от графика движения на несколько часов на линиях Волховстрой – Бабаево, Гатчина – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург – Тосно. В настоящее время отправление поездов выполняется по графику, но в пути возможны задержки.