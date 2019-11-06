Audi R8 получила заднеприводную версию

Audi R8 V10 RWD Coupe и Audi R8 V10 RWD Spyder. Фото: Audi

Audi R8 V10 RWD Coupe. Фото: Audi

Audi R8 V10 RWD Coupe. Фото: Audi

Audi R8 V10 RWD Spyder. Фото: Audi

Audi R8 V10 RWD Spyder. Фото: Audi

Audi R8 V10 RWD Spyder. Фото: Audi

Автомобили получили особый аэродинамический обвес с элементами черного цвета, а в салоне появились спортивные кресла и шильдик RWD на передней панели. Спорткары оснащаются 540-сильным атмосферным 5,2-литровым V10 в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. На задней оси установлена механическая блокировка дифференциала. Специально для заднеприводной версии были перенастроены электронные системы безопасности, которые позволяют дрифтовать.

Напомним, обновленный спорткар, который и лег в основу версии RWD, был представлен в октябре 2018 года. Базовый Audi R8 V10 оснащается 570-сильным двигателем, а исполнение Audi R8 V10 performance — 620-сильным мотором.