Валерий Мелихов стал секретарем курского отделения «Единой России»

Депутата курской облдумы Валерия Мелихова выбрал секретарем местного отделения «Единой России», сообщила пресс-служба партии. Напомним, в октябре этот пост покинул Владимир Иванов. Он руководил реготделением с 2012 года и был переизбран на новый срок в феврале этого года.

Валерий Мелихов был назначен и.о. секретаря до выборов. Конкуренцию ему составила депутат курского городского собрания Елена Беседина. Ранее Валерий Мелихов был кандидатом на праймериз партии по определению кандидата на пост губернатора.

Владимир Зоркий