«Единая Россия» сменила секретаря курской ячейки партии

Исполняющим полномочия секретаря курского регионального отделения «Единой России» назначен депутат областной думы Валерий Мелихов. Соответствующее решение принял президиум генсовета партии, сообщили в «Единой России». Бывший секретарь Владимир Иванов, руководивший реготделением с 2012 года и переизбранный на новый срок в феврале этого года, награжден грамотой «за особые заслуги в повышении авторитета партии и успешное руководство».

Валерию Мелихову 50 лет, имеет три высших образования и степень кандидата экономических наук. Начинал карьеру в таможенных органах РФ, с 2002 года по 2016-й работал в Курском институте социального образования РГСУ (филиал), в том числе деканом, с 2017-го — директор Гражданского университета Курской области. В марте 2019 года господин Мелихов был избран депутатом областной думы по спискам «Единой России», член президиума регионального политсовета.

По мнению политолога Владимира Слатинова, смещение Владимира Иванова с должности было вызвано объективными причинами — его возрастом. «Сохранение Иванова в феврале было политическим компромиссом перед выборами губернатора. Он обеспечил бесконфликтное сосуществование Романа Старовойта с курскими элитами на период избирательной кампании. Но с учетом активной позиции Турчака по обновлению реготделений сохранение секретаря, которому уже за 70 лет, практически не имело шансов», – сказал эксперт. Валерия Мелихова господин Слатинов назвал «классическим региональным политическим активистом»: «Он пришел из сферы науки, активно пытался зайти в местную политику, возглавлял “Гражданский университет” партии. Не является ресурсным игроком, не связан с группами интересов, но при этом имеет публичный политический опыт. Это самая приемлемая фигура для руководства ячейкой, и в первую очередь — для губернатора».

Андрей Прах