Кировская фармацевтическая фабрика получила льготный заем на модернизацию

Фонд развития промышленности предоставил Кировской фармацевтической фабрике 37 млн руб. льготного займа для модернизации оборудования. На эти средства компания планирует закупить систему маркировки лекарственных препаратов, которая станет обязательной для всех препаратов с 1 января 2020 года.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, также льготный кредит выдан ОАО «Искож». Ранее компании одобрили предоставление 57 млн руб. из регионального и федерального фондов на модернизацию производства комплектующих для специальной обуви.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Кировская фармацевтическая фабрика» было зарегистрировано в Кирове в 1994 году. Уставный капитал составляет 12,2 млн руб. Основной вид деятельности – производство лекарственных препаратов. Гендиректором компании является Станислав Федотовский. Компанией в равных долях владеют Петр Мордовец, Алексей Ионов, Евгений Илюхин, Виталий Алейников. По итогам 2018 года при выручке в 852,4 млн руб. прибыль компании составила 96 млн руб.

Анастасия Еремина