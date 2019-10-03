Кировскому производителю накладок для спецобуви одобрили льготный заем на 57 млн рублей

Фонд развития промышленности РФ (ФРП) одобрил предоставление ОАО «Искож» (Кировская область) льготного займа совокупно на 57 млн руб. для модернизации производства защитных носков и накладок для спецобуви. Как сообщает ФРП, средства могут быть предоставлены по федерально-региональной программе «Комплектующие изделия». В таком случае 40 млн руб. компания получит в виде займа от федерального фонда, а еще 17 млн руб. – от ФРП Кировской области.

Всего «Искож» намерен вложить 74 млн руб. в модернизацию производства. Компания планирует сменить прессовой метод изготовления накладок на литьевой и запустить собственное производство композитных материалов для выпуска носков. Новое оборудование позволит повысить производительность труда в 1,5-2 раза. Всего предприятие планирует выпускать в год по 2,5 млн пар защитных носков и по 810 тыс. пар накладок для спецобуви. Продукцию будут поставлять крупным российским обувным производителям, в том числе «Восток-Сервису», «Техноавиа» и «Красной звезде».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Искож» было зарегистрировано в Кирове в 1993 году. Уставный капитал превышает 58,8 млн руб. Основной вид деятельности – производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей. Гендиректором является Александр Иванов, которому принадлежат 50% компании. Еще 25,3% находятся в собственности Владимира Зонова. Остальные доли поделены также между физическими лицами. По итогам 2018 года при выручке 2,5 млрд руб. прибыль компании составила 136,1 млн руб.

Анастасия Еремина