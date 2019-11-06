Краевые власти могут вернуться к обсуждению объединения Кунгура и Кунгурского района

Сегодня губернатор Пермского края Максим Решетников, комментируя на конференции реготделения «Единой России» итоги недавних муниципальных выборов, сообщил о возможном объединении Кунгура и Кунгурского района.

На прошедших выборах «Единая Россия» получила свыше 98% мандатов в земсобрании Кунгурского района. Этот результат вдохновил губернатора, и он сообщил, что «с таким потенциалом» можно вернуться к обсуждению общественностью «более полной интеграции района и города». «Существующие границы между городом и районом препятствуют улучшению качества жизни населения»,— пояснил господин Решетников.

Напомним, в 2018 году возможность присоединения поселений Кунгурского района к Кунгуру, обладающему статусом городского округа, уже обсуждалась. Считается, что этот процесс курировал бывший мэр Кунгура и экс-министр территориального развития Роман Кокшаров. Однако процесс столкнулся с противодействием жителей района и местных элит. В итоге объединение было приостановлено на неопределенный срок.