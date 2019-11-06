Дни Петербурга на Кипре C 2 по 15 ноября 2019 года на территории республики Кипр при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга проходит фестиваль «Дни Петербурга на Кипре».

Проект пройдет в формате трех историй о Петербурге, рассказанных через призму музыки, кино и фотографии.

2 ноября в Муниципальном культурном центре Паноса Соломонидиса в г. Лимассол состоялось открытие фестиваля «Дни Петербурга на Кипре» фотовыставкой, посвященной блокаде Ленинграда, из фондов Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Выставка даст возможность увидеть подлинные свидетельства жизни блокадного Ленинграда, в том числе фотографии Бориса Павловича Кудоярова (1898–1973), известного военного корреспондента, который все 900 дней блокады провел в Ленинграде в качестве репортера газеты «Комсомольская правда». Также на выставке представлена цифровая презентация 64 рисунков детей осажденного Ленинграда. Гости выставки могут увидеть в одном месте профессиональную фотохронику и рисунки детей, что создает многомерную картину общей трагедии. Представленные работы потрясают до глубины души и дают возможность сохранить память о страшных событиях и невероятном мужестве людей.

8 ноября эта фотовыставка будет представлена в г. Никосия в Российском центре науки и культуры.

В рамках открытия фестиваля «Дни Петербурга на Кипре» 2 ноября в клубе Theama прошло выступление Вячеслава Бутусова, связанного с городом на Неве и жизнью, и творчеством. Акустический концерт музыканта вызвал настоящий ажиотаж среди жителей и гостей Кипра, которые еще долго не хотели отпускать музыканта со сцены. Это был по-настоящему волшебный вечер.

4 ноября в г. Лимассол в киноцентре K-Сineplex, продолжая ленинградскую тему, состоялся показ фильма «Последний вальс». Картина была очень тепло принята зрителями, ведь тема ее очень важна для каждого: это послание художника и напоминание о вечных ценностях — любви к первозданной природе и человеку.

Еще одним фильмом, показанным в рамках фестиваля, стала «Музыкальная одиссея в Петербурге» легендарного режиссера музыкальной киноклассики Брайана Ларджа, преуспевающего продюсера музыкального кино. Показ фильма состоялся 5 ноября в г. Лимассол в киноцентре K-Сineplex.

«Дни Петербурга на Кипре» продолжаются, и вы еще успеваете стать участником этого знаменательного события!