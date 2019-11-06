Владельцы комнат в коммуналках смогут рассчитывать на налоговые льготы

Владельцы коммунальных квартир в Петербурге с 2020 года могут получить налоговые льготы. Об этом было заявлено на рабочем совещании с членами городского правительства в Смольном.

В настоящее время законодательство не дает возможности проживающим в коммунальных квартирах получить налоговый вычет.

Кроме того, планируется исключить неэффективные налоговые льготы, среди них льготу по налогу на имущество для владельцев транспортных средств, выпущенных более 30 лет назад

Оменить налоговые льготы предлагается и для организаций, финансируемых из федерального бюджета. Эта мера обеспечит поступление в бюджет около 80 млн рублей.