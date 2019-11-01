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СМИ: Власти Петербурга намерены отменить льготы для некоторых научных учреждений

Смольный намерен с 2021 года отменить льготы для некоторых федеральных научных учреждений по налогам на имущество и земельному налогу, сообщает РБК.

По данным издания, власти Петербурга считают, что средства на уплату налогов таким организациям должны выделять из федерального бюджета. Бюджет Петербурга из-за этих льгот недополучает 80 млн руб ежегодно.

Среди тех, кто может потерять право на льготы — Академия художеств, петербургские отделения Российской академии наук, Российской академии архитектуры и другие.

РБК добавляет, что правительство города планирует заменить на субсидии льготы для автономных, бюджетных и казенных учреждений, созданных Петербургом.

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