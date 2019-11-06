Имущество воронежского бизнесмена Сергея Устинова и его мясокомбината могут продать за 20 млн рублей

Конкурсный управляющий члена общественной палаты Воронежской области Сергея Устинова и принадлежащего ему мясокомбината «Петровский» Дмитрий Бучин выставил на торги имущество бизнесмена и предприятия. Начальная общая сумма составляет 20,3 млн рублей. Имущество Сергея Устинова оценено в 11,5 млн руб. Единым лотом планируется продать земельный участок для размещения мясоперерабатывающего комплекса площадью 7,4 тыс. кв .м., здание административно-бытового корпуса на 121,3 кв. м, здание холодильника площадью 376 кв. м и колбасный цех площадью 609 кв. Все объекты находятся по одному адресу в пригородном Новоусманском районе. По этому же адресу расположено имущество мясокомбината. Единым лотом с начальной ценой 8,8 млн руб. продаются земельный участок площадью 125 кв. м, склад на 530,3 кв. м., нежилое здание площадью 764,1 кв. м и производственно-складское помещение на 274,4 кв. м. Все объекты находятся в залоге у Сбербанка, даты торгов пока не определены.

Напомним, арбитражный суд Воронежской области признал Сергея Устинова банкротом в октябре 2019 года, а процедуру наблюдения на ООО «Петровский мясокомбинат» – в апреле того же года. При этом в реестр требований кредиторов включены 28,1 млн руб. долга перед Сбербанком. Как следует из судебной документации, это сумма основного долга, недоимок, процентов и неустоек по ряду кредитных линий, которые Сергей Устинов брал на развитие бизнеса.

Подробнее о проблемах мясокомбината читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Сбербанк присмотрит за "Петровским"».

Александр Прытков