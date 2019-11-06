В Ленобласти задержана глава одного из поселений Лодейнопольского района

Сотрудники правоохранительных органов в среду, 6 ноября, задержали главу Янегского сельского поселения Лодейнопольского района Ленинградской области Валентину Усатову. Вместе с ней задержан также депутат муниципального совета поселения Антон Сазонов, сообщает «Интерфакс».

Причины задержания чиновника и депутата пока не сообщаются. По некоторым данным, представителей органов власти подозревают в получении взятки.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Лодейном Поле по обвинению во взятке также был задержан начальник отдела по борьбе с коррупцией районного ОМВД.