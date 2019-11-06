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В Ярославле после избиения ребенка сверстниками из детсада уволили воспитательницу

Воспитательница детского сада №236 в Ярославле уволена по завершении служебной проверки, организованной в связи с избиением девочки сверстниками. Об этом “Ъ” сообщили в департаменте образования мэрии.

«В настоящее время воспитатель в детском саду не работает, трудовой договор расторгнут. Проверка детского сада №236 завершена. Результаты проверки будут направлены в компетентные органы. Прием на работу и увольнение сотрудников образовательных организаций — компетенция руководителя организации»,— сказала директор департамента Елена Иванова.

В конце октября в соцсетях появилось видео, на котором воспитанники детского сада в течение нескольких минут избивают девочку, лежащую на земле. Воспитательница вмешалась в происходящее только через несколько минут. СУ СКР по Ярославской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Александр Тихонов, Ярославль


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