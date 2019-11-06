«СтройКомИнвест» построит центр допобразования в Завьяловском районе Удмуртии

Власти Удмуртии предоставили в аренду ООО «СтройКомИнвест» участок площадью 2,95 тыс. кв. м в Завьяловском районе без проведения торгов для реализации инвестпроекта «Строительство центра дополнительного образования и спорта». Соответствующее распоряжение подписал глава республики Александр Бречалов. Документ, срок которого составляет два года, размещен на сайте главы и правительства региона.

Напомним, что в августе 2019 года власти Удмуртии предоставили в аренду участки без проведения торгов для ООО «Политех», ООО «Сарапульский завод растительных масел» (СЗРМ), ООО «Оливия» и ООО «Паркуз групп». Обозначенные компании также будут реализовывать на участках инвестиционные проекты.