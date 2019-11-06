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Облсуд снизил срок сыну уральского генерала, осужденному за мошенничество

Апелляционная коллегия судей Свердловского облсуда пересмотрела приговор по уголовному делу троих жителей Екатеринбурга, обвиняемых в мошенничестве (ст.159 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ст.222 УК РФ). На скамье подсудимых были бывший следователь Верх-Исетского района СУ СКР Тарас Булгаков, сын известного уральского генерала Арсений Таранов и их знакомый Степан Шахназарян.

В июне Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга осудил всех фигурантов дела на реальное лишение свободы от двух лет до трех лет и трех месяцев в колонии общего режима. В итоге облсуд снизил на 1 месяц срок сыну генерала. Как отмечается в решении облсуда, суд первой инстанции, назначая окончательное наказание Таранову, «неправильно применил уголовный закон». «Поскольку Таранов совершил покушение на тяжкое преступление и оконченное преступление средней тяжести, суд должен был руководствоваться ч.2 ст.69 УК РФ, а не ч.3 ст.69 УК РФ, как указано в резолютивной части приговора»,— отметила коллегия и снизила наказание до трех лет и двух месяцев лишения свободы.

По приговору суда, обвиняемые пытались обманным путем получить порядка 20 млн руб. от родственников Льва Исгейма, задержанного по делу о незаконном обороте наркотиков (ст.228 УК РФ). Молодой человек был задержан за выращивание 96 кустов конопли общим весом более 3,5 кг. По версии следствия, он входил в группировку, которая производила и продавала наркотики. А Булгаков, Таранов и Шахназарян предлагали за 20 млн руб. помочь Исгейму избежать уголовного преследования. Впрочем, родственники молодого человека обратились в ФСБ, которое и задержало подсудимых при получении денег.

Подробнее об уголовном деле можно прочитать в материале «Решалы» пришли в апелляцию»

Игорь Лесовских


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