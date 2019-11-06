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Удмуртская транспортная прокуратура проводит проверку в связи со сходом вагонов

Удмуртская транспортная прокуратура проводит проверку в связи со сходом подвижного состава в районе станции Карамбай. Устанавливаются причины происшествия и размер причиненного ущерба, сообщает пресс-служба ведомства.

Вечером 5 ноября на железнодорожных путях произошел сход порожней цистерны в составе грузового поезда из 79 вагонов. В результате инцидента поврежден стрелочный перевод и две цистерны состава, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что два вагона грузового поезда сошли с дороги на станции Карамбай в Удмуртии в 22:07 5 ноября. Пострадавших и экологической угрозы нет. Движение по станции не прерывалось. С 6:06 по МСК движение по станции осуществляется в штатном режиме.

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