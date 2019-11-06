В Удмуртии произошел сход двух вагонов грузового поезда

Два вагона грузового поезда сошли с дороги на станции Карамбай в Удмуртии в 22:07 5 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

«В результате схода габарит пути не нарушен. Пострадавших нет. Экологической угрозы нет. Движение по станции не прерывалось. К месту происшествия был направлен восстановительный поезд станции Агрыз. Для координации работ по ликвидации последствий схода в Ижевском регионе дороги был создан оперативный. С 6:06 по МСК движение по станции осуществляется в штатном режиме»,— говорится в сообщении. Задержки пассажирских поездов в связи с происшествием составили от 8 до 30 минут, но отставание от графика ликвидировали в пути следования.