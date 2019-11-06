Петербургские депутаты предложат Госдуме раскрывать данные о нарушителях платной парковки

Депутаты петербургского Законодательного собрания рассмотрят законопроект, согласно которому данные о нарушителях правил платной парковки будут доступны соответствующим органам для вынесения постановлений по делам об административных правонарушениях. Если законопроект будет принят в Петербурге, то его направят на рассмотрение в Государственную Думу.

По словам председателя ЗакСа Вячеслава Макарова, сейчас полиция не имеет права передавать сведения о владельцах авто даже уполномоченным на исполнение административного законодательства города должностным лицам. Это позволяет им избегать штрафов.

Господин Макаров отметил, что за время действия зон платной парковки (с 2015 года), было выписано около 700 тысяч штрафов на общую сумму около двух млрд руб. Большинство из них взыскать не удалось ввиду пробелов в федеральном законодательстве.

Олег Дилимбетов

Олег Дилимбетов