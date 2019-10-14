Смольный и МВД договорились о передаче персональных данных для взимания штрафов в зоне платных парковок

Правительство Петербурга и МВД РФ могут подписать соглашение о персональных данных, позволяющее взимать штрафы за нарушение стоянки в зоне платной парковки. Об этом сообщил журналистам вице-губернатор города Евгений Елин.

«Заработает. В течение года заработает (система платных парковок — “Ъ-СПб”)», — сказал он. По его словам, достигнута принципиальная договоренность с МВД, как это сделано мэрией Москвы. «Подобное соглашение (между Смольным и МВД — “Ъ-СПб”), которое это регулирует, подготовлено, мы считаем, что оно будет подписано. Мы надеемся, что до конца года (подпишем соглашение — “Ъ-СПб”)»,— заявил господин Елин.

Вице-губернатор Петербурга добавил, что органы внутренних дел пошли навстречу и начали искать возможность решения проблемы передачи персональных данных, без внесения поправок в законы, в том числе КоАП. Он уточнил, что юридически штрафы могут начать приходить, как только будет подписано соглашение, но есть технические условия — штат, который должен фиксировать нарушение, отправка самих документов и другие.

Напомним, что в августе в интервью «Ъ» вице-губернатор Эдуард Батанов, курирующий транспорт и инвестиции, заявлял, что у него нет сомнений, что система платных парковок заработает в Петербурге с августа-сентября. На вопрос корреспондента о сроках и условиях работы господин Батанов 14 октября отвечать по существу отказался.

«Когда это будет — будет сделано»,— резюмировал он.

Яна Войцеховская