Казака заслали в Москву

Заместитель главы администрации Краснодарского края Николай Долуда назначен на должность атамана Всероссийского казачьего войска. Вице –губернатор возглавлял Кубанское казачье войско в течение 12 лет, кроме того, в качестве заместителя главы региона он курирует вопросы спорта и краевое управление ЗАГС. Политологи считают, что Николай Долуда будет эффективно работать на новой должности, прежде всего, благодаря опытной команде помощников.

Указом президента РФ Владимира Путина заместитель главы администрации Краснодарского края и бессменный атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда назначен на должность атамана Всероссийского казачьего войска. Согласно уставу организации, наказной атаман назначается сроком на 6 лет. В его подчинении находятся первый заместитель, еще четыре заместителя и три помощника, а также 13 отделов.

Всероссийское казачье войско было создано в ноябре прошлого года на учредительном заседании реестровых казачьих войск в московском Храме Христа Спасителя. Численность войска составляет почти 200 тыс. человек. Структура будет заниматься несением государственной службы, воспитанием подрастающего поколения, сохранением культурно-исторических традиций и укреплением связей с объединениями казаков за рубежом.

Долуда Николай Александрович родился 10 июня 1952 года, село Миролюбовка, Харьковская область, Украина. В 1976 г. окончил Высшее военное зенитно-ракетное училище.1986 г. – Военная академия ПВО сухопутных войск им. Маршала Советского Союза Василевского А.М. 2004 г. – ГОУ ВПО Ростовский государственный экономический университет «РИНХ», экономист-менеджер. С 1971 по 1998 год – служба в Вооруженных Силах. С 1998 года – заместитель главы города Ейска. С января 2001 года – работа в аппарате администрации Краснодарского края: заместитель руководителя аппарата, начальник социально-производственного управления, генеральный директор социально-производственного департамента, управляющий делами. В 2006 году назначен вице-губернатором, управляющим делами администрации Краснодарского края. В ноябре 2007 года избран атаманом Кубанского казачьего войска, в 2009 году ему присвоен высший чин – казачий генерал.С 21 октября 2015 года – заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края. Женат, воспитывает сына и дочь.

В 2018 году Николай Долуда показал доход в размере 2,83 млн руб. У него в собственности 1/2 доли в квартире площадью 110,3 кв. м, еще одна квартира и гараж. У вице-губернатора задекларирована Toyota Lexus RX-350. Супруга атамана заработала в прошлом году 1,37 млн руб. У нее в собственности земельный участок, квартира, гараж, два нежилых помещения и объект незавершенного строительства.

По словам политолога Тимура Халилова, назначение можно считать вполне логичным. «Оно обусловлено персональными властными ресурсами Николая Долуды и положением, которое занимает Кубанское казачье войско в структуре федерального казачьего движения. Единственное опасение, о котором можно говорить, это то, как проявит себя донское казачество, так как их амбиции известны, и очевидно, будет какое-то согласование между Краснодаром и Ростовом», - говорит политолог. Также он отмечает, что оставаясь на посту вице-губернатора, господин Долуда будет при этом эффективен на новой должности. «Он опытный управленец, и за счет опыта и своих личных качеств, а главное, команды, он справится. У него очень разветвленная и хорошая команда помощников. Это как раз тот случай, когда «короля делает свита». Так что он со своей командой сможет реализовать все задачи. И полагаю, что когда принималось решение о его назначении, эти моменты были учтены», - сказал господин Халилов.

Елена Рыжкова