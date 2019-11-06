Департамент информационной политики взыскивает с «Областной газеты» 3 млн рублей

Сегодня Свердловский арбитражный суд рассмотрит иск департамента информационной политики региона (ДИП) к «Областной газете» (официальный печатный орган властей Свердловской области).

Как следует из карточки дела, ДИП требует издание вернуть в областной бюджет 3 млн руб. Речь идет о субсидиях, которые выделялись изданию на выполнения государственного задания. По мнению департамента, «Областная газеты» «не достигла показателей».

Ранее семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Свердловского арбитражного суда, который обязал «Областную газету» вернуть в бюджет региона 3 млн руб., которые были выделены изданию в 2017 году на выполнение госзадания.

Подробнее об иске ДИПа к «Областной газете» — в материале “Ъ-Урал”