06 ноября, среда
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Совет федерации назначил нового заместителя Матвиенко

Члены Совета федерации избрали сенатора от Костромской области Николая Журавлева новым заместителем председателя верхней палаты парламента вместо умершего в октябре Евгения Бушмина. Решение принято в ходе заседания СФ в среду.

Кроме того, Совет федерации досрочно прекратил полномочия господина Бушмина и представителя парламента Чеченской Республики Зияда Сабсаби. «Это добровольное решение Зияда Мухамедовича, он вчера его принял. Я с ним встречалась. Он активно работал в составе Совета федерации»,— прокомментировала решение сенатор спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

Также новым членом Совета федерации назначен представитель Республики Калмыкия Алексей Орлов.

Кира Дюрягина


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