Первые кандидаты подали документы на выборы мэра Абакана

Первые два кандидата сдали документы о своем выдвижении на досрочные выборы мэра Абакана в Хакасии. Как сообщили “Ъ-Сибирь” в горизбиркоме, ими стали самовыдвиженцы: адвокат Вячеслав Бушкин и региональный представитель компании «Ормис Сибирь — Восток» Иван Садовой.

Вячеслав Бушкин в 1990 году обучался в Высшем пограничном командном училище КГБ, в 2011 году — в частном учреждении «Современная гуманитарная академия» в Москве. Сейчас работает в коллегия адвокатов Абакана. Иван Садовой в 2002 году окончил Кызыльский автомобильно-дорожный техникум, в 2007 году — Хакасский институт бизнеса.

Напомним, в октябре горсовет Абакана назначил дату досрочных выборов главы города на 22 декабря 2019 года в связи со смертью мэра Николая Булакина. Он погиб в автокатастрофе. Прием документов от кандидатов завершится 9 ноября.

О грядущих выборах главы Абакана — в материале “Ъ-Сибирь” «Мэр под елочку»

Юлия Сасевич