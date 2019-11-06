Экс-лидер хакасских единороссов исключен из руководства отделения

Погибший в автоаварии бывший мэр Абакана Николай Булакин и экс-секретарь хакасского отделения «Единой России» Сергей Комаров исключены из состава президиума республисканого политсовета партии. Соответствующее решение принято на конференции «Единой России» в Абакане.

Изменения связаны с ежегодной ротацией не менее 10% членов руководящего состава партии. Места Николая Булакина и Сергея Комарова в президиуме заняли вице-спикер Верховного совета Хакасии Юрий Шпигальских и председатель горсовета Абакана Альберт Тупикин. Решения приняты почти единогласно: против Юрия Шпигальских проголосовали шесть из 155 делегатов, против Альберт Тупикина — пять человек.

На конференции господин Шпигальских призвал партийцев не голосовать за исключение Сергея Комарова из состава президиума, передает ИА «Хакасия». В свою очередь секретарь республиканского отделения «Единой России» Сергей Можаров пояснил, что ротация — «это не персональная составляющая, а необходимость, прописанная нормами устава».

Напомним, в октябре мэр Абакана Николай Булакин погиб в автоаварии. Он не справился с управлением автомобиля и вылетел в кювет. Предположительно, причиной ДТП могли стать проблемы с сердцем. Выборы главы Абакана пройдут 22 декабря 2019 года.

Бывший вице-спикер парламента Хакасии и экс-лидер хакасского отделения «Единой России» Сергей Комаров в июне этого года стал первым заместителем главы Минусинска.

О грядущих выборах главы Абакана читайте в материале “Ъ” «Мэр под елочку»

Юлия Сасевич