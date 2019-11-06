Прокуратура нашла нарушения в закупках украшений ко дню города в Ростове

Прокурорская проверка выявила нарушения законодательства при закупке украшений к юбилею Ростова, сообщает пресс-служба депутата ЗС РО от фракции ЛДПР Евгения Федяева.

Так, выступившее заказчиком управление наружной рекламой администрации Ростова допустило грубые нарушения в составлении требований к работам.

«В закупочную документацию заказчиком включены неопределенные требования к выполняемым работам: не указаны конкретные места размещения световых композиций, места их хранения после демонтажа, не определено, что входит в состав работ по обслуживанию топиарной композиции»,— сказано в ответе, который прокуратура направила господину Федяеву.

В отношении заказчика прокуратура возбудила дело об административном правонарушении ч. 4.2 ст 7.30 КоАП РФ «Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и отправила его на рассмотрение в УФАС по Ростовской области.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, господин Федяев обратился в прокуратуру в сентябре этого года с просьбой проверить администрацию Ростова на завышение цен на украшения ко дню города. В письме депутат ссылался на видеоролик, размещенный в интернете одной из общественных организаций, авторы которого уличают администрацию города в значительном завышении цен на некоторые позиции контракта по украшению Ростова к 270-летнему юбилею

Дарья Голякова