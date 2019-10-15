Депутат попросил прокуратуру отменить результаты второго этапа конкурса на должность главы Ростова

Депутат Заксобрания Ростовской области от фракции Евгений Федяев обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность проведения второго этапа конкурса на должность сити-менеджера Ростова, сообщает пресс -служба ростовского отделения фракции ЛДПР.

Поводом для обращения стало решение комиссии не допускать прессу на устные собеседования кандидатов. По мнению депутата такие действия являются нарушением закона «О СМИ».

«Решение комиссии по недопуску представителей прессы на собеседование является не только нарушением законодательства, но и противоречит принципам концепции

повышения прозрачности работы органов власти, в следствии чего заставляет сомневаться в легитимности принятого комиссией решения», – прокомментировал свой запрос господин Федяев.

Господин Федяев просит прокурора региона области принять должные меры, вплоть до отмены результатов второго этапа конкурса на замещение должности главы администрации Ростова

Дарья Голякова