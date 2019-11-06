«Татнефть» рассмотрит вопрос созыва внеочередного собрания акционеров

Совет директоров «Татнефти» 13 ноября намерен рассмотреть вопрос созыва внеочередного собрания акционеров, сообщает «Интерфакс».

Предыдущее собрание прошло в сентябре. Тогда было предложено выплатить дивиденды за первое полугодие 2019 года в размере 40,11 руб. на все виды акций. Общая сумма составила 93,3 млрд руб., что на 32,5% больше прошлогоднего показателя.

Уставной капитал «Татнефти» составляет 2,3 млрд руб. Он включает в себя 2,17 млрд обыкновенных и 147,5 млн привилегированных акций номиналом 1 рубль. Татарстан контролирует свыше 36% обыкновенных акций, 34% акций распределены между акционерами с пакетами более 5%. 25,75% - обращаются в программе ADR, 3% составляют казначейский акции.

"Ъ-Казань"