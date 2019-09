«Татнефть» решила выплатить 93,3 млрд рублей дивидендов

Акционеры «Татнефти» приняли решение о выплате дивидендов в 40,11 рубля на все виды акций за первое полугодие 2019 года. Общая сумма составила 93,3 млрд руб. Этот показатель больше прошлогоднего на 32,5%. Решение о выплате дивидендов было принято на внеочередном собрании акционеров, прошедшем 13 сентября в заочной форме, передает «Интерфакс».

При этом прибыль «Татнефти» по итогам первых шести месяцев по РСБУ составила 93,3 млрд руб., что на 0,6% меньше прошлогодних результатов. Таким образом компания решила направить на дивиденды 100% чистой прибыли по РСБУ. 27 сентября закроется реестр акционеров, которые имеют право на получение дивидендов.

Напомним, по итогам 2018 года «Татнефть» решила отдать акционерам всю прибыль - 197,5 млрд руб.

Правительству Татарстана принадлежит 34% голосующих акций компании. 24,11% акций владеет The Bank of New York Mellon. Всего в реестре акционеров компании зарегистрировано более 42 тыс. физлиц и юрлиц.

"Ъ-Казань"