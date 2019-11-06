«Аэроэкспрессы» будут отправляться в Шереметьево из Одинцово

Все поезда «Аэроэкспресса» будут отправляться в аэропорт Шереметьево из расположенного на западе Московской области Одинцово. Белорусский вокзал, откуда поезда отправляются на данный момент, станет промежуточной точкой в маршруте, сообщила гендиректор «Аэроэкспресса» Алина Бисембаева газете «Ведомости».

С июля маршрут из Одинцова действует в тестовом режиме — отправляется по два-три рейса в день. С открытием Московского центрального диаметра (МЦД-1) поезда будут интегрированы в городскую сеть.

«Называют срок запуска МЦД-1 — до конца года, мы должны стартовать в таком режиме вместе с ними. Сейчас из Одинцово уже ходят для обкатки наши поезда, но это самые ранние и самые поздние рейсы»,— сказала гендиректор «Аэроэкспресса».

Ранее планировалось перенести «Аэроэкспресс» на Савеловский вокзал, но данный маршрут менее удобен для пассажиров. По словам госпожи Бисембаевой, это грозило снижением трафика. 20% опрошенных пассажиров сказали, что это стало бы существенным барьером для трансфера, еще 60% считают, что это менее комфортно.

О системе оплаты проезда на МЦД — в материале “Ъ” «Сколько стоит прокатиться по диаметру».