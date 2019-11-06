Более 20 млрд рублей инвестирует Россельхозбанк в проекты АПК Новосибирской области в 2019–2020 гг.

Суммарная стоимость региональных инвестиционных проектов, реализуемых при поддержке Россельхозбанка (РСХБ) в регионе, составляет более 20 млрд руб. За 10 месяцев 2019 года РСХБ направил на эти цели около 6 млрд руб., еще порядка 9 млрд руб. кредитных средств будут выданы до конца текущего года. Стабильное финансирование банк продолжит и в следующем году: большинство проектов носит долгосрочный характер с инвестиционной фазой до двух-трех лет.



«Опираясь на многолетний опыт работы РСХБ в области развития АПК и агробизнеса, мы всегда взвешенно подходим к выбору проектов и поддерживаем те из них, которые прошли экспертизу в подразделениях банка. Кроме того, поручительство собственников компании является обязательным условием для предоставления кредитных средств. Для банка это еще один показатель, свидетельствующий об уверенности собственника в успешной реализации проекта»,— отметил Станислав Тишуров, директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк».

В настоящее время РСХБ финансирует целый ряд инвестиционных проектов крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области. При поддержке банка ведется строительство пункта первичной и последующей переработки сельскохозяйственных животных в селе Криводановка и третьей очереди свинокомплекса в Колыванском районе (оба проекта реализует АО «Кудряшовское»).

Также Россельхозбанк инвестирует в проекты ООО «Сибирская нива» и ООО «Сибирская академия молочных наук» (входят в ГК «Эконива»). В июне 2019 года был открыт крупнейший за Уралом животноводческий комплекс на 6000 дойных коров в Маслянинском районе, что стало ярким событием в истории регионального АПК. В текущем году при финансовой поддержке банка ГК «Эконива» начала строительство молочного завода с производительностью 1150 тонн молока в сутки (с. Пайвино) и животноводческого комплекса на 3550 дойных коров (с. Огнева Заимка).