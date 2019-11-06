Глава Lufthansa объяснил, почему авиакомпания не возвращается в Екатеринбург Перевозчик прекратил полеты на Урал в 2014 году

Глава Lufthansa Карстен Шпор в интервью “Ъ” заявил, что авиакомпания может возобновить полеты в регионы России, как только возрастет спрос на рынке. Напомним, в 2014 году перевозчик прекратил полеты из екатеринбургского Кольцово. Тогда причинами ухода компания называла рост конкуренции со стороны российских перевозчиков и снижение доходности от перелетов.

По словам господина Шпора, в ближайшее время возобновления полетов в регионы России не планируется. «Мы сделаем это только при возникновении достаточного спроса. Пока что это не так. В первом полугодии 2019 года мы наблюдали рост числа пассажиров на своих рейсах в России, но он небольшой, всего около 1%. Сейчас мы осуществляем 138 рейсов и перевозим 34 тыс. пассажиров еженедельно», — сказал господин Шпор.

Он также отметил, что сейчас запрос на рейсы премиум-класса в небольших российских городах ограничен. «Мы видим, что в основном спрос на премиум-перевозки от Lufthansa, Swiss и Austrian Airlines имеется в Москве и Санкт-Петербурге. Речь идет не только о числе пассажиров, но также о покупательной способности клиентов, которым мы можем предложить наши премиум-продукты», — сказал глава авиакомпании.

О том, как компания работает в России, читайте в интервью «Отмена роялти за перелет над Россией назрела давным-давно»