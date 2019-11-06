«Росагромаркет» запустит ОРЦ под Новосибирском весной 2020 года

«Росагромаркет» планирует запустить первую очередь оптово-распределительного центра под Новосибирском весной 2020 года. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщил гендиректор компании Богдан Григорьев в кулуарах второго Новосибирского торгового форума.

«Мы активно ведем стройку. Сейчас до зимы по объекту закрывается контур. Цель — фактически запустить первую очередь весной — в апреле-мае. Пул резидентов определен на 30-40%. Это и федеральные производители, и локальные игроки, и компании из Средней Азии. Планируем заполнение первой очереди на 60-70%,— сказал гендиректор «Росагромаркета» Богдан Григорьев.— Мы планируем охватить весь ассортимент от овощей и фруктов до мяса, рыбы и молочной продукции, чтобы оптовые потребители могли всю корзину закрыть».

Представитель «Росагромаркета» отметил, что эта «концепция для рынка новая», но в компании понимает, что «вводить ее может быть непросто». «С другой стороны, видим к ней хороший интерес со стороны игроков рынка. Таких мощностей сегодня в регионе нет. Тем же рыбным компаниям все тяжелее развиваться на мощностях старых советских хладокомбинатов»,— добавил господин Григорьев.

Ранее представитель компании говорил “Ъ-Сибирь”, что ввод первой очереди ОРЦ под Новосибирском запланирован на третий квартал 2019 года. Общая площадь складских помещений очереди составит 105 тыс. кв. м. Объем инвестиций в проект составляет 8,2 млрд руб. Летом этого года губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил журналистам, что «проект отстает от сроков реализации». «Росагромаркет» перенес ввод первой очереди оптово-распределительного центра под Новосибирском на начало 2020 года, отмечал глава региона.

Оксана Павлова