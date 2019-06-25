«Росагромаркет» перенес ввод ОРЦ под Новосибирском на 2020 год

«Росагромаркет» перенес ввод первой очереди оптово-распределительного центра под Новосибирском на начало 2020 года, заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на встрече с журналистами во вторник. «Проект отстает от сроков реализации. В этом году инвесторы не смогут завершить проект. На прошлой неделе в ПЛП я встречался с инвесторами. На начало следующего года они планируют запуск первой очереди»,— сказал глава региона.

Ранее представитель компании говорил «Ъ», что ввод первой очереди оптово-распределительного центра под Новосибирском запланирован на третий квартал 2019 года. Общая площадь складских помещений первой очереди составит 105 тыс. кв м. Объем инвестиций в первую очередь объекта назывался составляет 8,2 млрд. руб.

Новосибирский проект ОРЦ станет пилотным в создании федеральной сети ОРЦ. В феврале 2018 года «Росагромаркет» подписал с Внешэкономбанком и Минсельхозом РФ соглашение о строительстве десяти федеральных ОРЦ, а также 30 межрегиональных ОРЦ.

Оксана Павлова, Илья Галагуз