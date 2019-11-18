На четыре стороны

В этом году ноябрьская неделя русского искусства в Лондоне обещает быть особенно интересной, и эксперты ожидают новых аукционных рекордов. На торги выставлено несколько работ-«миллионников» — шедевр авангарда из коллекции Костаки на Sotheby’s, Николай Фешин доэмиграционного периода на Christie’s, ранний пейзаж Натальи Гончаровой на Bonhams. Отдел русского искусства Christie’s продолжает праздновать 50-летний юбилей, а аукционный дом MacDougall’s отмечает 15-летие двухдневными торгами. Но обо всем этом подробнее.

По сложившейся традиции «русскую неделю» открывает 25 ноября аукционный дом Christie’s. Топ-лотом торгов станет работа Николая Фешина 1917 года из собрания семьи художника — «Дама за маникюром. Портрет мадемуазель Жирмо». На аукционе она появляется на пике интереса к творчеству Фешина и, что немаловажно, впервые. Эксперты аукционного дома оценили картину в £2–3 млн. Работы Фешина казанского периода, предшествовавшего его отъезду за границу в 1923 году, редки на рынке. На этой он изобразил женщину, буквально олицетворяющую Belle Epoque — ее образ резко контрастирует с реалиями революционной России.

Николай Фешин, «Дама за маникюром. Портрет мадемуазель Жирмо», 1917 год Фото: из собрания семьи художника

Еще один топ-лот — картина Николая Рериха «Ярилины зовы» (1919) с эстимейтом £1,5–2 млн. Это одна из последних работ, созданных художником в России. На аукционе выставляется также картина Рериха 1918 года «Святой Меркурий Смоленский» (£200–300 тыс.) из серии Sancta, которая широко представлена в музейных коллекциях. В 1920 году она была показана на персональной выставке художника в Лондоне. Последние 50 лет картина находилась в частном собрании, но на торгах окажется впервые. Существуют две версии этой работы. Более поздняя, написанная в 1919 году, была продана на русских торгах МасDougall’s 5 июня 2019 года за £270 тыс.

Интересная аукционная история у картины Ивана Шишкина «Сухостой» 1897 года. Вероятнее всего, пейзаж написан в селе Преображенское, где летом художник жил на даче со своей дочерью Ксенией. Эта работа была продана в 2012 году на Sotheby’s за £881 тыс., а в 2014 году появилась на ноябрьских русских торгах MacDougall’s, где ушла за £1,2 млн. В 2018 году на очередном аукционе повторить успех не получилось, и картина осталась непроданной. Теперь работа представлена с заниженным эстимейтом уровня 2012 года в £700–900 тыс.

Секция русского декоративно-прикладного искусства у Christie’s традиционно очень сильна, но отдельного упоминания заслуживает уникальная фарфоровая ваза с эстимейтом в £60–100 тыс., созданная по дизайну Рудольфа Вильде на Государственном фарфоровом заводе в 1928 году. Ее сюжет посвящен арктической операции по спасению экипажа дирижабля «Италия», который потерпел крушение, возвращаясь из экспедиции на Северный полюс. На вазе изображен арктический пейзаж и трехмоторный самолет Бориса Чухновского, который спас оставшихся в живых членов группы Мальмгрена.

Ваза по дизайну Рудольфа Вильде, 1928 год Фото: предоставлено Christie’s

В этом году аукционный дом MacDougall’s отмечает свой 15-летний юбилей двумя днями торгов — 25 и 27 ноября. Начнут с аукциона, на который будет выставлено 120 работ современных русских художников и представителей неофициального искусства. Один из топ-лотов — знаковая абстракция Михаила Шварцмана «Крепость главы» (эстимейт £70–90 тыс.). Это полотно создавалось в течение почти девяти лет, картина была закончена в 1987 году.

Вполне ожидаемо на торгах появились работы Павла Пепперштейна. На международном рынке цены на этого автора стабильно держатся в районе £20–40 тыс. за живописные полотна. Масштабная ретроспектива Пепперштейна прошла в этом году в московском музее «Гараж». Представленная на аукционе серия «Пустые иконы» состоит из десяти работ (продается целиком, эстимейт £70–90 тыс.), они созданы с 1995 по 2012 год и относятся к периоду работы Пепперштейна в группе «Инспекция "Медицинская герменевтика"», основателем которой он являлся. Серия показывает медитативные опыты художника — он воспроизводит православные иконы, но исключает изображения святых. Для Пепперштейна это не объекты религиозного культа, а «всего лишь определенная фаза созерцания, которая запечатлена здесь с какими-то эстетическими целями».

27 ноября отведено под аукцион классического русского искусства MacDougall’s. Топ-лотом станет работа Бориса Кустодиева «Осень. Проводы студента» (эстимейт £1,5–2 млн), датированная 1923 годом. Ранее она принадлежала нобелевскому лауреату, другу художника, физику Петру Капице. Работа вошла в первую, еще прижизненную, монографию о Кустодиеве, изданную Всеволодом Воиновым в 1925 году, а также участвовала в важных ретроспективных выставках — в 1928 и 1978 годах.

Специалистам аукционного дома удалось договориться о продаже графики авангардиста Ивана Клюна из собрания внучки художника Светланы Клюнковой-Соловейчик. Коллекция включает семь работ и охватывает два главных десятилетия его деятельности — с 1910-х по 1930-е годы, все они опубликованы в каталоге-резоне художника.

Как событие аукциона специалисты выделяют эскиз киноплаката Ивана Клюна к фильму «Борьба гигантов» 1920-х годов (эстимейт £60–90 тыс.). В отличие от многих работ Родченко и братьев Стенберг, это едва ли не единственный сохранившийся образец работы художника для киноиндустрии. При этом сам фильм считается утраченным — согласно надписи на эскизе, оператором ленты выступал супрематист и ближайший коллега Клюна Алексей Ган, а режиссером — Яков Протазанов.

Иван Клюн, киноплакат к фильму «Борьба гигантов», 1920-е Фото: предоставлено MacDougall’s

В £0,5–1 млн оценена картина Кузьмы Петрова-Водкина «Купающиеся мальчики» (1921). Она была написана в Самарканде во время путешествия художника по Средней Азии.

Кузьма Петров-Водкин, «Купающиеся мальчики», 1921 год Фото: предоставлено MacDougall’s

Аукционы в Sotheby’s «Русское искусство» и «Русское декоративно-прикладное искусство» пройдут 26 ноября. Топ-лотом первых станет «Сферический супрематизм» Клюна (эстимейт £2,5–3,5 млн) — ее появление считается чуть ли не важнейшим событием предстоящей недели русского искусства в Лондоне. Ранее картина находилась в собрании знаменитого коллекционера русского авангарда Георгия Костаки. В 1960-х он приобрел ряд произведений Ивана Клюна у его дочери Серафимы. Некоторые из них, включая и выставляемую на торги картину, запечатлены на фотографии, сделанной в московской квартире Костаки в 1973 году. Покидая Советский Союз, Георгий Костаки передал большую часть своей коллекции Третьяковской галерее. «Сферический супрематизм» — возможно, единственная живописная работа Клюна, не попавшая в музейные собрания и оставшаяся в частном владении. На оборотной стороне холста сохранился штемпель с надписью «к вывозу из СССР разрешен». Документальные фотографии, штемпель, прозрачный провенанс, внушительный список упоминаний в литературе усиливают позиции признанного шедевра, который может как украсить существующую коллекцию, так и задать направление новому серьезному собранию.

Иван Клюн, «Сферический супрематизм», 1923-1925 годы Фото: предоставлено Sotheby's

До недавнего времени «Древний град Углич» (1913) Константина Юона (эстимейт £600–800 тыс.) был известен только по черно-белой фотографии из архивов художника, которые издавались лишь однажды — в 50-х годах. Уже сейчас очевидно, что и этой картине будет оказано повышенное внимание. Она написана за год до начала Первой мировой войны, когда художник находился на пике творческих сил, и более века украшала частную итальянскую коллекцию, не выставляясь публично.

Еще один интересный лот — картина Федора Бронникова «Гимн пифагорейцев восходящему солнцу» (эстимейт £300–500 тыс.). Помимо холста 1869 года, заказанного Павлом Третьяковым и хранящегося в Государственной Третьяковской галерее, художник выполнил еще по меньшей мере шесть вариантов, три из которых входят в российские музейные собрания. Представленное на аукционе Sotheby’s произведение относится к 1877 году, именно оно, скорее всего, было выставлено на Всемирной выставке 1878 года в Париже под названием «Ученики Пифагора». По окончании выставки картина была продана, после чего большую часть прошлого века находилась в знаменитой коллекции семьи Гуччи.

Федор Бронников, «Гимн пифагорейцев восходящему солнцу», 1877 год Фото: предоставлено Sotheby's

Аукцион Sotheby’s «Русское декоративно-прикладное искусство, Фаберже и иконы» будет представлен 213 лотами. Из них, пожалуй, особенно стоит выделить один — кулон-снежинку Фаберже из горного хрусталя, украшенный бриллиантами (эстимейт £40–60 тыс.). Идея морозного узора принадлежит дизайнеру-ювелиру Альме Пиль, она же автор эскиза для знаменитого «Зимнего» императорского пасхального яйца Фаберже. Эти «снежные» украшения изначально были задуманы как сувениры из России для жен деловых партнеров нефтепромышленника Эммануила Нобеля. Представленный на торгах экземпляр долгие годы находился в частной коллекции, его первым владельцем был американский коллекционер Лансделл Кристи, а в 1962 году кулон выставлялся в нью-йоркском Метрополитен-музее.

Главным лотом русских торгов Bonhams, которые состоятся 27 ноября, станет ранний пейзаж «Березы» Натальи Гончаровой (эстимейт £120–150 тыс.), он относится к московскому периоду художницы. На фоне многочисленных скандалов вокруг подлинности работ Гончаровой картина выигрышно выделяется безупречным провенансом. После успешно прошедшей в этом году в Tate Modern выставки Натальи Гончаровой эксперты Bonhams рассчитывают, что работа получит заслуженное внимание коллекционеров.

Наталья Гончарова, «Березы», около 1906 года Фото: предоставлено Bonhams

Ожидать повторения рекорда Николая Рериха 2013 года пока сложно, но обратить внимание на картину «Канченджунга» (эстимейт £30–50 тыс.), изображающую священную гору в Индии, все же стоит.

Николай Рерих, «Канченджунга», 1924 год Фото: предоставлено Bonhams

На этот раз топ-лотом в секции декоративно-прикладного искусства стали редкие каминные часы Фаберже в корпусе из родонита с серебряным позолоченным декором. Они оценены в £80–100 тыс.

Часы Фаберже из родонита, 1910–1917 годы Фото: предоставлено Bonhams

Последние несколько лет Bonhams помимо традиционной демонстрации лотов, выставленных на торги, проводит параллельную программу — дополнительные лекции и выставки. С 24 по 27 ноября в залах лондонского офиса аукционного дома можно будет увидеть более 300 ранних работ Эрнста Неизвестного, созданных им до эмиграции в 1976 году. Все они происходят из коллекции Светланы Ловецкой.

Подготовили Екатерина Бахметьева (ArtWanted), Александр Щуренков