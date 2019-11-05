«Первый туристический» трамвайный маршрут в Петербурге торжественно откроют 6 ноября

В среду, 6 ноября, в Петербурге начнет работу регулярный трамвайный маршрут «Первый туристический» (Т1). Он пройдет через самые красивые мосты города и свяжет Васильевский остров, Петроградскую сторону с Финляндским вокзалом и Цирком на Фонтанке.

Как сообщили в комитете по транспорту Петербурга на круговой линии Т1 будет работать репликар трамвая «Американка», построенный в цехе ремонта трамваев СПб ГУП «Горэлектротранс». Сесть на туристический трамвай можно будет на одной из 16 остановок по ходу следования. При этом в связи с запуском маршрута Т1 в Петербурге возобновляется регулярное трамвайное движение на Литейном проспекте.

Ранее “Ъ-СПб” писал о намерении городских властей сделать «Ретротрамвай №1» новым туристическим брендом Петербурга.