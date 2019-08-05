«Ретротрамвай №1» может стать новым туристическим брендом Петербурга

Осенью этого года в Петербурге планируют запустить регулярный туристический маршрут ретротрамвая с бортовым номером 1. Предполагается, что трасса будет начинаться от старейшего в городе Василеостровского трамвайного парка, пройдет по Среднему проспекту В.О., через Тучков мост, по проспекту Добролюбова, Кронверкскому проспекту, через Троицкую площадь, Троицкий и Литейные мосты и охватит основные достопримечательности города — Петропавловскую крепость, крейсер «Аврора», Михайловский замок и другие. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

По туристическому маршруту запланировано 17 остановок. Трамвай будет оборудован системой видеорегистрации и наблюдения. В вагоне планируется вести экскурсии, в том числе тематические. Власти Петербурга надеются, что «Ретротрамвай №1» может стать новым туристическим брендом города. Его первые рейсы должны стартовать в сентябре.