«Солярис» Тарковского к новогодним праздникам вновь выйдет в прокат

Снятый в 1972 году фильм «Солярис» Андрея Тарковского снова покажут в кинотеатрах страны, сообщается на сайте журнала «Искусство кино». Отреставрированная версия фильма выйдет в прокат 19 декабря в 70 городах России. Специальный показ состоится 11 декабря в московском кинотеатре «Октябрь» и 14 декабря в питерском кинотеатре «Аврора».

«Каждый год в России на Новый год выпускают много российских блокбастеров, убирают американские релизы и арт-кино с новогодних праздников, мы решили, а что если мы тоже поучаствуем и к новогодним праздникам выпустим главный подарок в области русской кинокультуры — отреставрированную версию "Соляриса" Андрея Тарковского. Вот, пусть все в Новый год идут смотреть Тарковского»,— сказал ТАСС директор журнала «Искусство кино» Владимир Кочарян.