У производителя молочной продукции из Петербурга возникли проблемы с экспортом в Китай

Проблемы с экспортом молочной продукции в КНР возникли у петербургской ГК «Галактика», чьи товарные знаки зарегистрировала на себя местная компания Suifenhe City Millenium E-commerce. Речь идет о двух брендах — «Большая кружка» и «Свежее завтра», продукция под которыми до этого успешно реализовывалась в азиатской стране. О сложностях «Галактики» на китайском рынке сообщает РБК.

Агентство отмечает, что петербургская компания работает в КНР легально и имеет официальную аккредитацию, однако при этом не может защитить свой бренд. По крайней мере, сначала «Галактике» необходимо будет оспорить заявки. На время разбирательств поставки ее товаров в Китай будут заблокированы.

В самой ГК «Галактика», между тем, отмечают, что как минимум по одному из товарных знаков — «Большая кружка» — больших проблем с экспортом быть не должно, поскольку заявка на регистрацию уже подана раньше, и у компании из Петербурга существует приоритет по времени. В то же время продукцию марки «Свежее завтра» «Галактика» в КНР больше поставлять не планирует, хотя и намерена опротестовать китайскую заявку через филиал Российского экспортного центра.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что ГК «Галактика» запустила информационную систему для проверки подлинности продукции под названием «Проверь». В рамках проекта компания начала выпуск продукции под одноименным брендом, оснащенной специальным цифровым кодом.