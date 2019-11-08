Цена вопроса

Первое и главное, что надо знать о подкастах: в них нет конъюнктуры. Не сложились правила, ожидания слушателей, нет представлений о том, как подкаст должен звучать и что в нем должно быть. Это значит, что между вложенными деньгами и популярностью прямой связи нет. Вы можете записать подкаст на коленке, на смартфон, и собрать большую аудиторию. Можете арендовать студию, нанять профессиональных дикторов, вложиться в рекламу, и это будет никому не нужно.

По этой же причине разброс первоначальных расходов может быть широким. Предположим, у вас уже есть компьютер. Понадобится оплатить сервис, где вы будете выкладывать подкаст, обычно это около 600–1000 руб. в месяц. Если вы готовы записывать подкаст с друзьями онлайн, траты могут на этом закончиться. Возможно, вы хотите снять студию: в Москве уже есть такие, они стоят обычно 1–2,5 тыс. руб. в час. Еще могут потребоваться софт для редактирования аудио, микрофоны, микшер, кабели и звукоизоляция для домашней студии, диктофон для записи на улице. В большинстве случаев можно воспользоваться бесплатной альтернативой или, скажем, смартфоном. Потолок трат достаточно низкий: в подкаст трудно вложить больше нескольких десятков тысяч рублей.

Как быстро окупятся затраты? Сейчас есть три основных способа зарабатывать на подкастах: пожертвования от слушателей, реклама, а также создание подкаста сразу с брендом. Первый вариант самый медленный: нужно долго набирать аудиторию, которая доверяет вам и готова давать деньги. Последний срабатывает в основном для людей, которые уже успели заявить о себе и заработать имя: скажем, Альфа-банк сделал подкаст с ушедшими из «Медузы» Ильей Красильщиком и Александром Поливановым. Остается реклама. Рекламодатели сейчас крайне заинтересованы в подкастах: это новая, неизведанная территория и хороший вариант добраться до средней по размерам, но качественной аудитории. Проблема в том, что, во-первых, никто не знает, сколько реклама в подкастах должна стоить, во-вторых, нужно чем-то заинтересовать рекламодателя и выделиться среди остальных. Я бы сказал, что это во многом вопрос везения. Если вы будете полгода-год регулярно выпускать подкаст и соберете хоть какую-то аудиторию, хотя бы несколько тысяч человек, у вас есть шанс.

Важный момент: не стоит идти в подкасты, чтобы заработать денег. Если вы не часть состоявшейся команды или не делаете подкаст для уже существующего медиа, заработок может так и не появиться. Есть сотни способов заработать денег проще и надежнее. Подкасты сейчас стоит делать самостоятельно, только если вам это интересно и приятно, а деньги могут выступать лишь как бонус.

Подкасты в России сейчас — Дикий Запад, это и хорошо, и создает трудности для прогнозов. Неизвестно, что произойдет с подкастами через пять лет или даже год. Главное, что вызывает тревогу,— неоправданно высокая заинтересованность рекламодателей. Это неспешный и интимный формат: люди очень постепенно погружаются в подкасты, их аудитория в целом в России будет расти медленно. Но бренды накинулись на них, как будто это уже невероятно прибыльная затея. Реальных слушателей пока не настолько много, чтобы оправдать ажиотаж. Так обычно и лопаются пузыри, когда бренды и реклама кидаются на медиум быстрее, чем появляется аудитория. Это не значит, что все закончится плохо, и точно не значит, что подкасты вообще пропадут — энтузиасты никуда не денутся,— но неизвестно, как долго на этом рынке будут оставаться хоть какие-то деньги и будет ли их становиться больше.

Гриша Пророков, автор подкаста Blitz and Chips