Новая велодорожка появилась на Большом проспекте Васильевского острова

Подведомственное комитету по развитию транспортной инфраструктуры СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» оборудовало новую велодорожку в Василеостровском районе города. Велосипедный маршрут проходит по Большому проспекту В.О. от 6-7-й линий до 22-23-й линий, затем продолжается от 24-25-й линий до Детской улицы.

Как сообщили в КРТИ, участок велополосы от 22-23-й линий до 24-25-й линий будет обустроен после завершения работ по строительству станции метро «Горный институт». Как отметили в комитете, проект создания нового веломаршрута на Васильевском острове реализован в рамках общественной инициативы «Твой бюджет».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в 2020 году городские власти намерены проложить в городе 13 км новых веломаршрутов.